Berlin (ots) - Die Apothekerschaft sagt auf Bundesebene interne und externe Veranstaltungen ab, vorläufig bis Anfang Juni 2020. "Apotheker sind essentiell für die Versorgung der Patienten - wegen Coronaviren in der nächsten Zeit noch mehr als sonst. Deshalb müssen wir vermeiden, dass sich möglicherweise Heilberufler auf Apotheker-internen Veranstaltungen infizieren. Dies könnte die flächendeckende Versorgung durch die wohnortnahen Apotheken gefährden - das dürfen wir nicht riskieren", sagt Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.Von der Absage betroffen sind der Managementkongress der Pharmazeutischen Zeitung in Mallorca (geplant für 1. bis 4. April), das Wirtschaftsforum des Deutschen Apothekerverbands in Berlin (geplant für 22./23. April) und der Fortbildungskongress pharmacon der Bundesapothekerkammer in Meran/Italien (geplant für 7. bis 12. Juni 2020).Abgesagt wurden auch interne Veranstaltungen wie die Mitgliederversammlungen des Deutschen Apothekerverbands und der Bundesapothekerkammer. Schmidt: "Wir prüfen derzeit, wie wir interne Sitzungen durch andere Formate wie z.B. Videokonferenzen ersetzen können." Das ABDA-Sommerfest war für den 27. Mai 2020 geplant und fällt ebenfalls aus.Auf Landesebene wurden von Apothekerkammer und -verbänden ebenfalls bereits Veranstaltungen abgesagt.Weitere Informationen unter www.abda.de (http://www.abda.de)Pressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, Tel. 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/4544482