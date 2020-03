Jetzt kommen die Notenbanken. Die Federal Reserve und die Bank of England sind bereits aktiv geworden. Jetzt wartet man an der Börse auf die Reaktion der Europäischen Zentralbank. Sie dürfte morgen aufgrund der schnell sinkenden Inflations- und Wachstumserwartungen tief in die geldpolitische Trickkiste greifen und so versuchen, die Stimmung an den Finanzmärkten zu verbessern. Ihr Ziel sollte es sein, die Volatilität an den Kapitalmärkten auch deshalb zu senken, da sich diese negativ auf die Investitionsentscheidungen ...

