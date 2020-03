Tagesausblick für 12.3: DAX - Bären bleiben am Drücker. EZB und Bilanzdaten im Blickpunkt!

Richard Pfadenhauer,

Die Gewinne aus 2019 sind weg! Der DAX hat inzwischen das Tief von 2019 erreicht. Nach dem Kurssturz vom Montag starteten die Marktteilnehmer gestern bereits einen ersten Erholungsversuch. Heute begann der DAX erneut mit Zugewinnen. Bei 10.750 Punkten kippte der Index jedoch wieder ab. Die Verunsicherung rund um den Coronavirus bleibt weiterhin groß und lastet auf den Märkten. So schloss der DAX mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 10.430 Punkten und der EuroStoxx 50 tauchte um 1,5 Prozent auf 2.630 Punkte ab.

Am Anleihemarkt zeichnet sich derweil keine Trendwende ab. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen schloss bei minus 0,75 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere erholt sich leicht auf 0,8 Prozent. Bei den Edelmetallen pendelten Gold, Platin und Silber um den Vortagesschlussstand. Palladium sackte unter die Unterstützungsmarke von 2.400 US-Dollar. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil erholte sich zeitweise auf knapp 40 U-Dollar. Analog zu den Aktienmärkten konnte der Ölpreis die Gewinne nicht verteidigen und gab auf 36 US-Dollar nach. Der Morgige Handel wird sicherlich von den Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus geprägt. Zudem steht die EZB-Zinsentscheidung an.

Unternehmen im Fokus

Adidas meldete für 2019 gute Zahlen. Der Ausblick auf 2020 ist jedoch sehr verhalten. So rechnet der Sportartikelhersteller in China mit einem Umsatzrückgang von 1 Mrd. Euro im ersten Quartal. Die Aktie verlor heute knapp zehn Prozent. Die Deutsche Lufthansa setzte im Tagesverlauf auf dem Tief von 2016 auf. In der zweiten Reihe fielen Commerzbank und K+S auf. K+S plant den Verkauf des US-Salzgeschäfts. Das kam bei den Anlegern gut an.

Morgen melden unter anderem Adobe, K+S, Rational, Oracle, RWE, SGL Carbon und Swatch (finale) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen für Februar.

Wichtige Termine

Europa - EZB-Zinssitzung - Zinsentscheid (13:45) - PK mit EZB-Präsidentin Lagarde (14:30)

Europa - Industrieproduktion Euro-Zone, Januar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 7. März

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 10.500/10.790/11.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 10.000/10.300/10.370/10.430 Punkte

Nach einem freundlichen Beginn dreht der DAX im Tagesverlauf wieder nach Süden und markierte mit 10.420 Punkten den tiefsten Stand seit Anfang 2019. Zwischen 10.300 und 10.430 Punkten findet der DAX aktuell eine Unterstützung. Möglicherweise werden die Bullen morgen einen neuen Anlauf nehmen und den Index in den Bereich von 10.790 Punkte treiben. Trotz des deutlich überverkauften Marktes regiert jedoch die Verunsicherung. Eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 10.000 Punkte ist somit weiter möglich.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)



Betrachtungszeitraum: 11.10.2020 - 09.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 07.03.2013 - 06.03.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

