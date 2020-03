Istanbul (ots/PRNewswire) - Die E-Sports-Arena von ininal, die der größte Veranstaltungsort für Gaming und E-Sports der Türkei, des Nahen Ostens und Europas ist, wurde in 42 Maslak mit einer großen Zeremonie eröffnet. Für die Eröffnungsveranstaltung wurden spezielle Turniere und Shows organisiert, an denen Spielbegeisterte und die führenden Sportler der Türkei teilnahmen.Die mit Unterstützung des Hauptsponsors ininal, der Zahlungsplattform der neuen Generation in der Türkei, errichtete ininal Espor Arena ist mit 3.800 Quadratmetern und einer Kapazität für 1.600 Personen die größte E-Sportstätte in der Region Europa und Mittlerer Osten. Der Gründungspräsident der Turkey Esports Federation (TESFED) Alper Afsin Özdemir und der CEO von ininal, Ömer Suner, hielten ihre Reden bei der Eröffnungsveranstaltung.In seiner Eröffnungsrede erklärte TESFED-Präsident Alper Afsin Özdemir: "Vor einigen Jahren beschäftigten wir uns mit Fragen wie 'was ist eSports, wird der E-Sport als Sport betrachtet oder hat er überhaupt eine Zukunft?' Jetzt sehen wir, dass solche speziellen Zentren für E-Sports in unserem Land eröffnet werden und Marken wie ininal diese Einrichtungen sponsern. Wir freuen uns, eine solche Einrichtung in Anwesenheit einer großen Menschenmenge und der Medien zu eröffnen.Ich hoffe, dass die junge Generation, die an der Veranstaltung in dieser Einrichtung hier teilnimmt, unsere Fahne mit Stolz in die Welt tragen wird."In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie erwähnte Ömer Suner, der CEO von ininal: "Als Ergebnis monatelanger Bemühungen freuen wir uns, mit Ihnen die Aufregung über die heutige Eröffnung unserer Arena zu teilen. Der größten E-Sport-Arena der Türkei, Europas und des Nahen Ostens unseren Namen, ininal, zu geben, macht uns sehr stolz. ininal ist seit seiner Gründung die von den Spielern in der Türkei am meisten bewunderte und genutzte Zahlungsmethode. In der Arena wird ininal E-Sport und Spiele mit ihren Spielern zusammen bringen. Während der Turniere und Veranstaltungen, die wir in der E-Sports-Arena von ininal organisieren, werden wir unsere Nutzer und Anhänger mit den Stars des E-Sports zusammenbringen. Unser Ziel ist es, von diesem Veranstaltungsort aus weltweite Stars des E-Sports aufsteigen zu lassen. Durch die in Zukunft stattfindenden Turniere werden die Spieler die Möglichkeit haben, sich auf internationaler Ebene zu messen. Neben den E-Sport-begeisterten Besuchern der Arena erwarten wir, durch Twitch- und YouTube-Übertragungen mehr als 2 Millionen Spieler pro Jahr zu erreichen."Die E-Sports-Arena von ininal mit einer Fläche von 3.800 Quadratmetern hat eine Kapazität für mehr als 1.600 Personen und bietet die Möglichkeit, Turniere mit 100 Spielern auf derselben Bühne durchzuführen. Die Arena, die Spieler, Spielfirmen, Publisher, Influencer der sozialen Medien und Marken unter einem Dach versammelt, wird zu einer Plattform für Spieler und Content-Ersteller, um sich Turniere anzuschauen und an ihnen teilzunehmen. Sie verfügt über einen 70 Quadratmeter großen LED-Bildschirm mit 4K-Auflösung, einen Übertragungsraum und Studios, Team- und Schiedsrichterräume, eine VIP-Lounge, Seminar- und Besprechungsräume sowie spezielle Bereiche für Verleger und Influencer der sozialen Medien. Sie bietet zudem ein gigantisches Spielzentrum mit 80 Spielcomputern und 850 Quadratmetern Erlebnisflächen, die Markenherstellern den direkten Kontakt zu den Besuchern ermöglichen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1122262/ininal_Espor_Arena_Opening_Ceremony_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122263/ininal_Espor_Arena_Opening_Ceremony_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122264/ininal_Espor_Arena_Opening_Ceremony_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122265/ininal_Espor_Arena_Opening_Ceremony_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122266/Omer_Suner_ininal_CEO.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1122260/Alper_Afsin_Ozdemir_TESFED_President.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1122261/ininal_Esports_Arena_Logo.jpg Kontakt:Pressekontakt:Feveran CommunicationDemet Telkes+90-533-643-24-57demet@feveraniletisim.comOriginal-Content von: ininal Esports Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100074281/100843869