Frankfurt (ots) - Bei der Coronakrise schien es, als versage Kanzlerin Angela Merkel auf den letzten Metern ihrer Regierungszeit: Wochenlang ließ sie zu Corona nichts von sich hören, lediglich ihr Gesundheitsminister Jens Spahn ackerte sich durch Pressekonferenzen und Talkshows. Doch mit dem Auftritt am Mittwoch hat sie die anfänglichen Fehler ausgebügelt: Mit ihrem Appell an die Solidarität in der Gesellschaft hat sie den richtigen Ton gesetzt. Die Epidemie wird man nicht allein durch Verbote in den Griff bekommen. Jeder ist gefordert, sein Verhalten so umzustellen, dass er sich und andere nicht gefährdet. Die meisten werden gut durch die Epidemie kommen, selbst wenn sie sich anstecken. Doch es geht um den Schutz von älteren und chronisch kranken Menschen. Die andere Botschaft ist ebenso wichtig: Der Staat wird alles tun, um den Firmen zu helfen und Entlassungen zu verhindern - egal, was es kosten wird. Jetzt muss die Regierung aber auch liefern.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/4544523