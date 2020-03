Nach einem zwischenzeitlichen Plus von 3% büsst der EuroStoxx50 die Gewinne wieder ein und schliesst 0,15% tiefer bei 2905,56 Punkten.Paris - Auch eine Leitzinssenkung der britischen Notenbank als Antwort auf das Coronavirus konnte die Stimmung an Europas Aktienmärkten am Mittwoch letztlich nicht heben. Zwar stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone im frühen Handel zunächst um gut drei Prozent. Anschliessend büsste der Index die Gewinne jedoch komplett wieder ein und schloss 0,15 Prozent niedriger bei 2905...

Den vollständigen Artikel lesen ...