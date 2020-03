NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street steht zur Wochenmitte wieder unter massivem Abgabedruck. Hauptgrund ist die Enttäuschung über das Ausbleiben der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Stützungsmaßnahmen der USA zur Bekämpfung der negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie. Der Vorstoß von Trump, zur Ankurbelung der Wirtschaft die Lohnsteuer auszusetzen, ist im Kongress ins Leere gelaufen. Beide Kammern des Kongresses legen zudem demnächst eine einwöchige Pause ein, womit die Chancen auf ein kurzfristiges größeres Konjunkturpaket schwinden.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag Ortszeit 4,8 Prozent auf 23.829 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 4,3 Prozent nach unten und der Nasdaq-Composite fällt um 4,0 Prozent.

Auch die überraschende Zinssenkung der Bank of England (BoE) übte keine positive Wirkung aus. Dies hatte sich schon in der Vorwoche bei der außerplanmäßigen Leitzinssenkung der US-Notenbank gezeigt. Die Investoren sind der Überzeugung, dass weniger geldpolitische Maßnahmen die negativen Folgen der Coronavirus-Epidemie abfedern werden, sondern gezielte Konjunkturpakete der Regierungen.

Vor diesem Hintergrund sind die Blicke der Investoren nun auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag gerichtet. Eine Zinssenkung um 10 Basispunkte gilt als eingepreist. Daneben könnten noch weitere Lockerungsmaßnahmen eingeleitet werden, worüber die Erwartungen jedoch auseinandergehen. Auch die Fed dürfte in der kommenden Woche auf ihrer regulären Sitzung nochmals die Zinsen senken.

Die Volatilität dürfte mit der anhaltenden Unsicherheit weiterhin hoch bleiben. "Es ist zu früh um von einer Stabilisierung zu reden, und es ist zu früh um sich für eine Erholung zu positionieren", so Konjunktur-Stratege Mayank Mishra von der Standard Chartered Bank. Er ergänzt, dass sich die Finanzmärkte auf die Wirtschaftsfolgen der Epidemie konzentrierten und dass der weltweite Ausblick für das Wachstum nicht rosig aussehe.

Ende des Bullen-Marktes in Sicht

Nach nunmehr elf Jahren neigt sich der "Bullen-Markt" im S&P-500 dem Ende entgegen, heißt es von Goldman Sachs. Niedrigere Rohölpreise und Zinsniveaus dürften die Gewinne von Energie- und Finanzunternehmen stark belasten. Zudem dürfte die Geschäftstätigkeit in anderen Sektoren wahrscheinlich schwächer sein als bisher angenommen, heißt es. "Sowohl die Real- als auch die Finanzwirtschaft weisen akute Anzeichen von Stress auf", ergänzen die Analysten.

"Für Privatanleger ist der Einstieg in die Märkte derzeit wie das Jonglieren mit Messern: einfach viel zu riskant", so Ian Shepherdson, Chefökonom bei Pantheon Macroeconomics. "Für kurzfristige Investoren ist die Volatilität zwar aufregend, aber für langfristige Investoren ist sie beunruhigend".

Ölpreise unter Druck

Deutlicher abwärts geht es für die Ölpreise, nachdem Saudi-Arabien Pläne offengelegt hat, die Förderung auf ein Rekordniveau von 13 Millionen Barrel täglich auszuweiten. Bislang liegt die maximale Tageskapazität bei 12 Millionen. Damit dürfte sich der Preiskrieg mit Russland weiter verschärfen. Zudem hat die Opec ihre Prognose für das Wachstum der täglichen Ölnachfrage im laufenden Jahr drastisch gesenkt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 2,8 Prozent auf 33,39 Dollar, für Brent geht es um 3,1 Prozent auf 36,08 Dollar abwärts.

Am Devisenmarkt kann sich der Dollar von zwischenzeitlichen Abgaben wieder erholen. Der Yen als sicherer Hafen fällt gegenüber der US-Devise um rund 0,3 Prozent, der Euro fällt auf 1,1271 Dollar nach 1,1309 Dollar am Vorabend.

Auch Gold und US-Anleihen können sich der insgesamt negativen Tendenz nicht entziehen. Während der Goldpreis mittlerweile ins Minus gerutscht ist, verteidigen die zehnjährigen US-Anleihen noch ein kleines Plus. Doch die globalen negativen Nachrichten rund um das Coronavirus sorgen weiter für eine erhöhte Nachfrage bei den vermeintlich sicheren Assets, heißt es. So hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch des Coronavirus nun offiziell als Pandemie eingestuft. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,3 Prozent auf 1.648 Dollar. Die Zehnjahresrendite fällt noch um 0,9 Basispunkte auf 0,80 Prozent.

Boeing-Aktie bricht ein - Pepsico macht sich fit

Die Boeing-Aktie steht massiv unter Druck und verliert 13 Prozent. Hintergrund ist ein Bloomberg-Bericht, wonach der US-Flugzeughersteller bereits für Freitag die vollständige Inanspruchnahme eines Kredits in Höhe von 13,8 Milliarden Dollar plant. Boeing hatte die Kreditlinie im vergangenen Monat von einem Bankenkonsortium erhalten, um die im Zusammenhang mit der 737 Max verbundenen hohen Mittelabflüsse zu finanzieren.

Der Getränke- und Snackhersteller Pepsico verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf im schnell wachsenden Segment der Energy-Drinks. Wie der Konzern mitteilte, übernimmt er Rockstar Energy Beverages für 3,85 Milliarden US-Dollar. Pepsico verlieren mit dem Markt 3,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 23.828,93 -4,75 -1189,23 -16,50 S&P-500 2.758,69 -4,29 -123,54 -14,61 Nasdaq-Comp. 8.010,28 -4,00 -333,98 -10,73 Nasdaq-100 8.054,77 -3,79 -317,49 -7,77 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,45 -8,4 0,54 -74,8 5 Jahre 0,65 -2,2 0,67 -127,8 7 Jahre 0,77 0,5 0,76 -147,8 10 Jahre 0,80 -0,9 0,81 -164,6 30 Jahre 1,28 -0,2 1,28 -178,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1271 -0,33% 1,1340 1,1340 +0,5% EUR/JPY 118,10 -0,65% 118,76 117,84 -3,1% EUR/CHF 1,0586 -0,15% 1,0597 1,0600 -2,5% EUR/GBP 0,8763 -0,00% 0,8803 0,8762 +3,5% USD/JPY 104,79 -0,30% 104,74 103,90 -3,7% GBP/USD 1,2862 -0,33% 1,2905 1,2943 -2,9% USD/CNH (Offshore) 6,9658 +0,08% 6,9535 6,9607 -0,0% Bitcoin BTC/USD 7.759,51 -2,47% 7.857,78 7.821,17 +7,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 33,39 34,36 -2,8% -0,97 -44,7% Brent/ICE 36,08 37,22 -3,1% -1,14 -44,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.647,63 1.653,21 -0,3% -5,59 +8,6% Silber (Spot) 16,84 16,96 -0,7% -0,12 -5,7% Platin (Spot) 869,90 874,20 -0,5% -4,30 -9,9% Kupfer-Future 2,51 2,53 -0,7% -0,02 -10,6% ===

