Halle (ots) - Mit dem Auftritt am Mittwoch hat Merkel die anfänglichen Fehler wieder ausgebügelt: Mit ihrem Appell an die Solidarität in der Gesellschaft hat sie den richtigen Ton gefunden.

Die Epidemie wird man nicht allein durch Verbote in den Griff bekommen. Jeder ist gefordert, sein Verhalten so umzustellen, dass er niemanden gefährdet. Es geht besonders um den Schutz älterer und kranker Menschen.

Die andere Botschaft ist nicht minder wichtig: Der Staat wird alles tun, um den Unternehmen zu helfen und Entlassungen zu verhindern - egal, was es kostet. Jetzt muss die Regierung aber auch liefern.



