WHO stuft Coronavirus-Ausbruch als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Ausbruch des neuartigen Coronavirus als Pandemie eingestuft. Angesichts der weltweiten Verbreitung des Erregers sei er "tief besorgt" über das "alarmierende Niveau der Untätigkeit" im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Weltweit infizierten sich bereits mehr als 110.000 Menschen mit dem Coronavirus.

US-Verbraucherpreise steigen im Februar leicht

Der Inflationsdruck in den USA hat sich im Februar wie erwartet verringert, ist aber auf Basis der Kernverbraucherpreise etwas gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,3 (Januar: 2,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten eine Stagnation auf Monatssicht und eine Jahresteuerung von 2,3 Prozent prognostiziert. Die Federal Reserve peilt eine Inflationsrate von rund 2 Prozent an.

US-Realeinkommen steigen im Februar um 0,5 Prozent

Die Realeinkommen in den USA sind im Februar gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im Januar ein Anstieg um 0,1 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug im Februar saison- und inflationsbereinigt 378,73 US-Dollar nach 376,77 Dollar im Vormonat.

US-Rohöllagerbestände steigen unerwartet deutlich

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 6. März 2020 deutlicher als erwartet ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,664 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Anstieg um nur 2,5 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 0,784 Millionen Barrel erhöht.

Ölpreisstreit zwischen Saudi-Arabien und Russland eskaliert

Saudi-Arabien legt im Ölpreisstreit mit Russland nach: Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco kündigte eine Produktionserhöhung an, kurz darauf folgte der Verbündete, der Adnoc-Konzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Ölpreis, der am Dienstag wieder leicht gestiegen war, fiel erneut. Der russische Präsident Wladimir Putin gab sich gelassen - die russische Wirtschaft könne "gestärkt" aus dem Streit hervorgehen, sagte er.

Opec senkt Prognose für Ölnachfragewachstum drastisch

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognose für das Wachstum der täglichen Ölnachfrage im laufenden Jahr drastisch gesenkt. Wie aus dem Opec-Monatsbericht weiter hervor geht, erwartet sie zugleich eine deutlich geringere Zunahme des Ölangebots aus Förderländern, die nicht der Opec angehören.

US-Regierung arbeitet in Coronavirus-Krise weiter an Hilfspaket für Wirtschaft

Die US-Regierung arbeitet angesichts der Coronavirus-Krise weiter an einem Maßnahmenpaket zur Unterstützung der US-Wirtschaft. "Das hat beim Präsidenten oberste Priorität", sagte Finanzminister Steven Mnuchin. Die Regierung von Präsident Donald Trump arbeite "Vollzeit" an dem Hilfspaket. Mnuchin zeigte sich nach einem Treffen mit Vertretern von Trumps Republikanern und den oppositionellen Demokraten zuversichtlich, dass der US-Kongress bald ein entsprechendes Gesetz beschließen könnte.

Großbritannien kündigt Milliardenprogramm im Kampf gegen Corona-Auswirkungen an

Die britische Regierung will die Folgen der Coronavirus-Epidemie mit einem milliardenschweren Hilfspaket für die Wirtschaft abfedern. Zur "Unterstützung der Briten, der Arbeitnehmer und der Unternehmen" werde die Regierung "finanzielle Anreize" in Höhe von 30 Milliarden Pfund bereitstellen, sagte Finanzminister Rishi Sunak vor dem Parlament bei der Vorstellung des ersten Haushalts der Regierung in London seit dem britischen EU-Austritt.

Brüssel dämpft Erwartungen an Milliarden-Plan gegen Wirtschaftsfolgen von Corona

Die EU-Kommission hat die Erwartungen an ihren 25 Milliarden Euro schweren Plan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie gedämpft. Das Vorhaben werde nicht "alle wirtschaftlichen Probleme aller Mitgliedstaaten lösen", sagte ein Sprecher von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es gehe auch um die Freigabe "bestehender Mittel" und nicht um neue Gelder.

Altmaier lädt deutsche Wirtschaftselite zu Corona-Krisentreffen

Wegen der Corona-Epidemie hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Spitzen der wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute zu einem Krisentreffen eingeladen. Bei dem Termin am 24. März gehe es darum, sich über die ökonomischen Auswirkungen des Covid-19-Virus auszutauschen, erklärte der zuständige Sprecher im Ministerium, Korbinian Wagner. "Wir sind umfassend vorbereitet und gewappnet, um rasch reagieren zu können."

Regierung will für bis zu 650 Millionen Euro Corona-Schutzausrüstung beschaffen

Die Bundesregierung will im Kampf gegen das neuartige Coronavirus bis zu 650 Millionen Euro für die zentrale Beschaffung von Schutzausrüstung ausgeben. Das geht aus Unterlagen für den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, die der Nachrichtenagentur AFP vorlagen. "Es gibt extreme Lieferengpässe bei gleichzeitig steigenden Preisen", heißt es darin. Der Bedarf im deutschen Gesundheitswesen müsse daher zentral vom Bundesgesundheitsministerium gedeckt werden.

Deutschland und Portugal wollen ihre EU-Pläne abstimmen

Deutschland und Portugal haben eine enge Abstimmung ihrer Pläne für den Ratsvorsitz in der Europäischen Union (EU) angekündigt, den Berlin in der zweiten Hälfte dieses und Lissabon in der ersten Hälfte nächsten Jahres innehat. "Deshalb wollen wir uns natürlich auch sehr, sehr eng abstimmen, was wir uns vornehmen", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei einem Statement mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa vor einem Gespräch im Kanzleramt.

Vereinigung Cockpit fordert Verschiebung der Luftverkehrssteuer-Erhöhung

Die Pilotenvereinigung Cockpit fordert, die für April vorgesehene Erhöhung der Luftverkehrssteuer wegen der Belastungen für die Luftfahrt durch das Coronavirus um mindestens ein Jahr zu verschieben. "Die ohnehin angespannte Situation der Branche würde durch eine höhere Steuerbelastung verstärkt und könnte weitere Fluggesellschaften in die Insolvenz treiben", erklärte Cockpit. Stattdessen bräuchten Airlines "die Unterstützung der Politik, um Arbeitsplätze sichern zu können".

Opposition fordert schnelle Hilfen für Unternehmen

Die Opposition hat von der Bundesregierung gefordert, in Reaktion auf die Corona-Krise schnelle Maßnahmen für betroffene Unternehmen zu ergreifen. "Die Bundesregierung muss jetzt zeigen, dass sie den unterschiedlichen Branchen zielgerichtete Unterstützung anbieten kann", erklärten Grünen-Fraktionsvize Anja Hajduk und die Sprecherin der Grünen für Wirtschaftspolitik, Katharina Dröge. Das Coronavirus werde beispielsweise das Hotellerie- und Gastgewerbe anders treffen als die Industrie.

Neun Corona-Infizierte und 45 begründete Verdachtsfälle bei der Bundeswehr

In der Bundeswehr gibt es einem Bericht zufolge inzwischen neun Corona-Infizierte und 45 "begründete Verdachtsfälle". Ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums sagte den Funke-Zeitungen, unter den Verdachtsfällen sei auch der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais. Er sei in häuslicher Quarantäne, weil er bei einem Nato-Treffen in Wiesbaden Kontakt zu einem Infizierten gehabt habe.

FDP-Bundestagsabgeordneter mit Coronavirus infiziert

Das neuartige Coronavirus hat den Bundestag erreicht: Ein FDP-Abgeordneter sei "nachweislich infiziert", sagte ein Sprecher der Fraktion der Nachrichtenagentur AFP. Die Mitarbeiter des Betroffenen hätten sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Derzeit würden weitere Kontaktpersonen identifiziert. Dies sei angesichts der vielen Treffen und Absprachen im Parlamentsbetrieb "nicht so leicht".

Zweijähriges Kind wegen Coronainfektion in Potsdamer Krankenhaus

Ein zweijähriges Kind liegt mit einer Coronainfektion auf der Intensivstation eines Potsdamer Krankenhauses. Das Kleinkind wurde am Montag mit Atemproblemen aus einer Berliner Kinderklinik in das Potsdamer Krankenhaus verlegt, wie die Stadtverwaltung der brandenburgischen Landeshauptstadt mitteilte. Am Dienstag habe sich der Zustand des Kinds verschlechtert, so dass es auf die Kinderintensivstation kam. Später am Tag wurde es positiv auf das Coronavirus getestet.

Schweizer Experte warnt vor Coronavirus-Übertragung über Geldscheine

Ein führender Seuchenschützer der Schweiz warnt vor mit Coronaviren belasteten Banknoten. "Viren auf Banknoten können eine Gefahr darstellen, wenn man sich nach dem Anfassen nicht die Hände wäscht und ins Gesicht greift", sagte der Leiter der Sektion Impfempfehlung und Bekämpfungsmaßnahmen im Berner Bundesamt für Gesundheit, Mark Witschi, dem Magazin Wirtschaftswoche". Grippeviren könnten beispielsweise "bis zu 17 Tage auf Banknoten überleben".

Norwegen bricht Wintermanöver mit Nato-Beteiligung wegen Coronavirus ab

