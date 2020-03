NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel anfängliche Gewinne teilweise wieder abgegeben. Vor allem Papiere mit langen Laufzeiten grenzten die Aufschläge aus dem frühen Handel wieder ein. Richtungweisende zehnjährige Bonds drehten sogar ins Minus.



Anfangs hatte die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus das Marktgeschehen noch dominiert. Am New Yorker Aktienmarkt gerieten die Kurse erneut unter starken Druck. Details zu den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Konjunkturmaßnahmen gegen die Coronavirus-Folgen fehlten bislang, bemängelten Marktbeobachter.



Auch eine mögliche weitere Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed dürfte laut Experten kaum zu einem Stimmungsumschwung beitragen. Die Zinssenkung in der vergangenen Woche war an den Märkten verpufft. Zudem sind die Ölpreise wieder unter Druck geraten. Die niedrigen Ölpreise stellen eine Belastung für die US-Frackingindustrie dar. Viele Frackingunternehmen leiden unter einer hohen Verschuldung.



Zweijährige Anleihen legten zuletzt um 4/32 Punkte auf 101 9/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,46 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 102 12/32 Punkte. Sie rentierten bei 0,64 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben hingegen um 4/32 Punkte auf 106 16/32 Punkte leicht nach. Sie rentierten mit 0,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 7/32 Punkte auf 118 Punkte. Sie rentierten mit 1,27 Prozent./bek/fba