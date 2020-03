Die Aktien von Boeing haben am Mittwoch den freien Fall der vergangenen Wochen noch beschleunigt. Das Papier verliert am Abend mehr als 17 Prozent auf 191,16 Dollar. Damit ist die Aktie von Boeing erstmals seit Juli 2017 unter die 200-Dollar-Marke gefallen. Zudem ist Boeing ganz klar das Schlusslicht des Tages im Dow Jones. Die Verluste in den vergangenen drei Wochen belaufen sich damit auf mehr als 40 Prozent.Mit dem Kurseinbruch der Boeing-Aktien stürzte der Börsenwert am Mittwoch um mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...