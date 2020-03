FRANKFURT (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump will sich noch am Mittwochabend zur Coronavirus-Krise äußern. Dies soll im Rahmen einer Veranstaltung mit Wirtschaftsführern der Wall Street geschehen. Zuvor hatte Trump in einem Tweet mitgeteilt, "dass er vorbereitet sei, mit allen Möglichkeiten der Regierung auf das Coronavirus zu reagieren".

Im Rahmen der Veranstaltung erklärte Michael Corbat, CEO der Citigroup, man befinde sich nicht in einer Finanzkrise. Brian Moynihan, Vorstandsvorsitzender der Bank of America ergänzte, die Banken befänden sich in Bezug auf Kapitalausstattung und Liquidität "in einer großartigen Position".

March 11, 2020

