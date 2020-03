Neuseelands Apfel- und Birnenertragsvorhersage für 2020 sieht 600.000 Tonnen vorher, ein Anstieg von 5% gegenüber 2019. Die Exportmenge sollte mit 22,7 Millionen 18-kg-Kartons auch 3% höher als die Zahlen 2019 sein, die für Kunden in mehr als 80 Ländern bestimmt sind. Bildquelle: Shutterstock.com Der Geschäftsführer von New Zealand Apples and Pears, Alan...

Den vollständigen Artikel lesen ...