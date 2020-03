Angst vor den Folgen des neuartigen Coronavirus hat Anleger weltweit in Panik versetzt. Die Unsicherheit resultierte in massiven Kursbewegungen, Milliarden an Marktkapitalisierung wurden vernichtet. Auch die Wirecard-Aktie litt unter den aktuellen Entwicklungen - Auswirkungen auf das Geschäft sieht der Chef des Unternehmens aber nicht.? Wirecard-Chef zeigt sich unbesorgt? Profiteur eines starken Anstiegs beim Onlinehandel? Prognose stehtRund drei Prozent hat die Wirecard-Aktie ...

