LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Europäische Gerichtshof urteilt am Donnerstag (9.30 Uhr) über Widerrufsrechte beim Online-Verkauf der Bahncard 25. Anlass ist ein Rechtsstreit in Deutschland. Die Verbraucherzentrale Berlin ist der Auffassung, die Deutsche Bahn müsse Kunden darüber informieren, dass es beim Internetkauf dieser Rabattkarte ein Widerrufsrecht gibt. Dazu müsse der Konzern auch ein Musterformular bereitstellen. Der EuGH soll klären, ob die entsprechende EU-Richtlinie in dem Fall anwendbar ist.



Die Bahncard ist ein seit Jahren gängiges Rabattsystem der Deutschen Bahn, das derzeit rund 5,2 Millionen Menschen nutzen. Die Bahncard 25 bietet 25 Prozent Rabatt und kostet derzeit 55,70 Euro für ein Jahr./vsr/DP/fba