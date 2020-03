Der kanadische Hotel- und Unterhaltungskonzern Gamehost Inc. (ISIN: CA36468B1040, TSE: GH) schüttet eine Dividende in Höhe von 0,0575 kanadischen Dollar (CAD) für den Monat März aus. Das Unternehmen mit Firmensitz in Alberta zahlt damit auf das Gesamtjahr hochgerechnet weiter 0,69 CAD an seine Investoren. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 6,92 CAD (Stand: 11. März 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von ...

