San Francisco (ots/PRNewswire) - Mixpanel, das weltweit führende Unternehmen für Product Analytics, hat sich mit Uber zusammengetan, um seine Teams dabei zu unterstützen, jedem Produktmanager die User Analytics als Self-serve zur Verfügung zu stellen. Während Uber in neue Märkte expandiert, passen seine regionalen Produktteams alles vom Anmeldevorgang bis hin zum App-Experience an die lokalen Bedürfnisse an. Um dies effektiv zu gestalten, müssen die Analysen zur User Experience den Mitarbeitern auf der ganzen Welt so einfach wie möglich zugänglich gemacht werden, damit sie ihre Entscheidungen stets mit Daten untermauern können."Die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln sich ständig weiter, deshalb testen wir ständig Änderungen an der User Experience, die sowohl Fahrgäste als auch Fahrer bei uns machen," sagt Ingrid Bernaudin, Product Lead Driver Growth. "Mixpanel hat den Produktteams bei Uber die Analyse als Selbstbedienung zur Verfügung gestellt, so dass jeder Fragen zur Conversion, Retention und Activation von Benutzern beantworten kann, die lokal relevant und für die jeweilige Region optimiert sind."Nachdem Uber die auf dem Markt erhältlichen Analyseprodukte angesehen hatte, traf es die Entscheidung zugunsten von Mixpanel, weil es leistungsstarke Analysen liefert, die einfach zu bedienen sind und sich seinen Teams anpasst. Da bereits ein ausgeklügeltes Daten-Set-up existierte, war die Flexibilität von Mixpanel, sich zuverlässig über sehr große Datenmengen hinweg zu integrieren, ebenfalls ein Key Factor für das Unternehmen."Die Produkt- und Datenteams von Uber sind auf dem neuesten Stand und werden uns dazu antreiben, Mixpanel kontinuierlich weiterzuentwickeln, um schneller und leistungsfähiger zu werden," sagt Neil Rahilly, VP of Product and Design von Mixpanel. "Wir freuen uns, sie mit self-serve Analytics auszustatten, damit sie überall auf der Welt erstaunliche Erfahrungen machen können."Über MixpanelDie Mission von Mixpanel ist es, die Innovationsrate zu erhöhen, indem es Unternehmen dabei hilft, bessere Produkte mit Hilfe von Daten zu entwickeln. Mit seiner marktführenden Product Analytics Lösung können Produktteams in Echtzeit über verschiedene Geräte analysieren, wie und warum ihre Benutzer ihnen den Auftrag geben, überwechseln und bleiben, und so die Benutzererfahrung verbessern.Mixpanel arbeitet mit über 26.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen auf der ganzen Welt, darunter Expedia, Twitter und Ancestry. Mixpanel hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über Niederlassungen in New York, Seattle, Austin, London, Barcelona, Paris, Amsterdam und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mixpanel.com.Über UberUbers Mission ist es, durch Fortbewegung Chancen zu schaffen. Wir haben 2010 unsere Tätigkeit aufgenommen, um ein einfaches Problem zu lösen: Wie kann man per Knopfdruck eine Fahrt bestellen? Mehr als 15 Milliarden Fahrten später bauen wir Produkte, um die Menschen näher an den Ort zu bringen, an dem sie sein wollen. Indem wir die Art und Weise verändern, wie sich Menschen, Lebensmittel und Dinge durch die Städte bewegen, ist Uber eine Plattform, die der Welt neue Möglichkeiten eröffnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/722004/Mixpanel_Inc_Logo.jpgPressekontakt:Alana TeesCommunications Lead. (415) 964-5034pr@mixpanel.comOriginal-Content von: Mixpanel, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142364/4544589