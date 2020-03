Die amerikanische Haltung wird heute umfangreich diskutiert werden. Die Italiener machen heute morgen das gleiche und schließen sämtliche Bars, Restaurants etc.. Sicher ebenfalls zu spät oder etwas zu spät, aber konsequent. Nur dadurch behält man den Überblick und die Handlungsfreiheit in einer solchen Situation. Selbst die Bundeskanzlerin hat es schon gemerkt: Die Epidemie ist in Europa angekommen - sagt sie. Na toll! In diesem Satz drückt sich aus, wie die Politik in Berlin funktioniert.



