Die USA verhängen ein 30-tägiges Einreiseverbot für Reisende aus Europa. Die überraschende Maßnahme im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie solle von Freitag-Mitternacht an gelten, sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwochabend in seiner Ansprache zur Eindämmung der Ansteckungswelle an.

Den vollständigen Artikel lesen ...