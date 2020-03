Da dürfte sich jeder verwundert die Augen gerieben haben, als die Futures-Märkte in der Nacht zum Montag in Asien eröffneten. Denn so etwas passiert einfach nicht. Eigentlich. Die Kurse der wichtigsten Rohöl-Sorten fielen nicht rapide, sie waren einfach mit einem Schlag "unten".

Den vollständigen Artikel lesen ...