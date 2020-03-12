FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
D500 XETR IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D
SMLD XETR IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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D500 XETR IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D
SMLD XETR IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D