FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.



THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

D500 XFRA IE00BYML9W36 I.M.-I.S+P 500 UETF D 0,106 EUR

SMLD XFRA IE00B8CJW150 IM-I.MO.US EN.IN.MLP D 0,543 EUR