Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Neue Corona-Sorgen sowie ein massiver Preisrutsch an den Ölmärkten belasten die Aktienmärkt wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wo der DAX in den kommenden Wochen und Monaten seinen Boden finden könnte, schätzt Andreas Hürkamp, Leiter der Aktienmarktstrategie der Commerzbank, in der aktuellen Sendung ein. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.