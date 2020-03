Sehr geehrte Damen und Herren, "Blick nach oben mit Stopp-Absicherung nach unten. Wie die letzten Wochen auch... Man weiß nie was noch kommt (!)" So lautete die gestrige D&R-Schlussempfehlung an dieser Stelle. Der deutsche Leitindex wird auch heute negativ und mit einem deutlichen Gap in den Handel starten. Dieses wird wohl mehrere hundert Indexpunkte betragen. Wichtige und nun zu beachtende Marken bewegen sich bei: 9.794 bis 8.699. Der EZB-Rat hat noch keine geldpolitischen Maßnahmen eingeleitet. ...

