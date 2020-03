Die Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank ist eine der wenigen verbliebenen traditionsreichen und familiengeführten Wertpapierhandelsbanken aus der Frankfurter Bankenlandschaft. Neben dem Inhaber Walter Ludwig und dem langjährigen Geschäftsführer und Handelschef Dirk Schneider, ist nun Marcel Ludwig etwa seit einem Jahr in der Geschäftsführung. Zwar agiert Walter Ludwig immer noch selbst in seiner Bank, übergibt aber das operative Geschäft mehr und mehr in die Hände von Dirk Schneider und nun auch Marcel Ludwig. Ein guter Anlass mit der neuen Doppelspitze über die Entwicklung in der Finanzbranche zu sprechen.

Anleihen Finder: Herr Ludwig, Sie sind seit vergangenem Jahr neu in der Geschäftsführung der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank und treten in die großen Fußstapfen Ihres Vaters. Wie fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als einer der jüngsten Bankenchefs (30 Jahre) Deutschlands?

Marcel Ludwig: Es ist natürlich insgesamt ein sehr schönes Gefühl. Die Fußstapfen sind in der Tat riesengroß aber das Beste an der aktuellen Situation ist, dass mein Vater immer noch aktiv ist und daher ist es aktuell eher so, dass wir in der Geschäftsführung gemeinsam Fußabdrücke hinterlassen. Aber natürlich ist die Verantwortung, die ich jetzt trage, sehr groß und dessen bin ich mir auch bewusst, aber gleichzeitig weckt es auch meinen Ehrgeiz. Wir haben letztes Jahr 40-jähriges Firmenjubiläum gefeiert und in der Vorbereitung auf dieses Fest ist mir erst wirklich bewusst geworden, wie groß die Leistung meines Vaters wirklich ist - das ist schon phänomenal. Mein Ziel ist damit aber auch klar: Im Jahr 2059 möchte ich den 80. Firmengeburtstag feiern.

Hinweis: Dieses Interview erschien zunächst im Anleihen Finder Newsletter-Februar-2020-1. Seien auch Sie vorab informiert und beziehen Sie den kostenlosen AF-Newsletter (siehe AF-Startseite rechte Spalte).

Anleihen Finder: Wie sieht die Arbeitsaufteilung bei Ihnen beiden in der neuen Doppelspitze aus?

Dirk Schneider

Dirk Schneider: Grundsätzlich entscheiden wir alles gemeinsam. Walter Ludwig hält sich weitestgehend aus dem Tagesgeschäft raus - das zeigt auch das große Vertrauen innerhalb der Geschäftsführung. Auch wenn ich keinen Ludwig im Namen trage, agiere ich hier natürlich als Teil des Familienunternehmens - in so einer Konstellation ist der Zusammenhalt natürlich ganz besonders stark. Aufgrund der regulatorischen Vorgaben und auch im Sinne einer produktiven Arbeitsaufteilung haben wir natürlich auch getrennte Aufgaben. Ich kümmere mich hauptsächlich um Handel und IT, in Personalsachen stimmen wir uns immer ab.

Marcel Ludwig

Marcel Ludwig: Ich kann Dirk da nur zustimmen. Unser Unternehmen ist speziell im Handel wirklich exzellent aufgestellt. Meine Aufgabe ist es, Dinge neu anzustoßen und die Firma weiter zu entwickeln. Dabei müssen wir nicht permanent das Rad neu erfinden, aber wir müssen unsere Abläufe optimieren und die richtigen Schlüsse aus den Entwicklungen an den internationalen Finanzmärkten für uns ziehen. Selbst gute Ideen oder auch lukrative Wachstumsmöglichkeiten lassen sich in einer Zeit der Überregulierung nicht ohne weiteres realisieren. Leider ist es nämlich so, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...