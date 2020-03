The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE6285450449 AB INBEV 16/20 FLR MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000LB010T4 LBBW IHS 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4LN4 HCOB SZIII 13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB89W0 NORDLB 3 PH.BD. 23/17 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB29X5 LBHT IS. MTN 10/20 BD01 BON EUR NCA G95B XFRA XS1505106192 GOLDM.S.INTL 17/20 MTN BD01 BON MXN NCA 17EA XFRA SE0006504379 PRO KAPITAL GR. 15-20 BD02 BON EUR NCA XFRA US30254WAG42 FMS WERTMGMT IS.15/20 DL BD02 BON USD NCA XFRA US53944VAE92 LLOYDS BANK 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US71647NAL38 PETROBRAS GBL FIN. 14/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS0493501125 INTL CONT. TERM. 10/20 BD02 BON USD NCA VGLB XFRA XS0495166141 GENERALITAT VAL.10/20MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1043140075 ABN AMRO BANK 14/20 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1190655776 SWEDBANK 15/UND. FLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1199956712 BNP PARIBAS 15/25 FLR MTN BD02 BON CNY NCA XFRA XS1200105143 DANSKE BK 15/20 MTN BD02 BON NZD NCA XFRA XS1202242712 ICBCIL FIN.CO. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1203083438 COVENTRY BLDG 15/20FLRMTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1203975088 KOMMUNALBK 15/20 FLR MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1838072426 INTERXION HLDG 18/25 REGS BD02 BON EUR N