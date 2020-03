FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTP2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.232 EURTRDS XFRA IE00BF2GFH28 IMII-US TRE.BD DLD 0.175 EURTRDX XFRA IE00BF2FN646 IMII-US T.B7-10 DLD 0.191 EURTRD3 XFRA IE00BF2FNG46 IMII-US T.B.1-3 DLD 0.157 EURTRD7 XFRA IE00BF2FNQ44 INV.M.II-US TR.B.3-7 Y.DL 0.163 EURHYLE XFRA IE00BJSFR200 ISHS GL.HY.C.BD ETF EOHD 0.126 EURHY7A XFRA US82510E2090 SHOPRITE HDGS ADR RC-,01 0.091 EUR36B7 XFRA IE00BJSFQW37 ISHS GL.CORP.BD ETF EOHD 0.064 EURFLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.133 EURFLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.153 EURD4K XFRA AU000000DWS3 DWS LTD. 0.017 EURTRDE XFRA IE00BF2FN869 I.M.II-US T.B.7-10 YE.EOH 0.207 EUR