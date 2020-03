- Donald Trump kündigte ein 30-tägiges Reiseverbot aus Europa an. Die Entscheidung löste einen massiven Einbruch an den Aktienmärkten aus. Die US-Futures fielen um 4% und erreichten den niedrigsten Stand seit Januar 2019. Die DE30-Futures fielen unter 10.000 Punkte. - Die Stimmung in Asien ist ebenfalls schlecht. Der Nikkei schloss 4,4% tiefer, während der S&P/ASX 200 um 7,36% fiel. Der HSCEI wird 3,6% niedriger gehandelt. Auch der Ölpreis ist betroffen, da WTI auf 31,60 USD zurückgegangen ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...