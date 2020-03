NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa angesichts des US-Einreisestopps für Reisende aus Europa auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13,60 Euro belassen. Die Entscheidung betreffe 3500 wöchentliche Flugverbindungen und bis zu 800 000 Passagiere, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sei weitreichender als die Aussetzung des China-Verkehrs. Besonders stark betroffen seien die Lufthansa, Delta und United Airlines. IAG sei weniger betroffen, da Großbritannien in der Sperre ausgespart werde./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2020 / 06:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008232125

