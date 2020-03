LUQUE (dpa-AFX) - Südamerikas Fußballverband Conmebol hat die FIFA in einem Brief um die Verschiebung der Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar gebeten. Die ersten Partien der insgesamt zehn Nationen sollen eigentlich am 26. März, 27. und 31. März stattfinden. Nach einer Pause soll es im September weitergehen.



Die Conmebol-Verantwortlichen plädieren wegen der Ausbreitung des Coronavirus nun aber für eine neue Terminierung. Grund dafür sind die Legionäre, die in Europa spielen und damit teilweise aus Ländern mit einer höheren Ansteckungsrate kommen.



Die Südamerikaner befürchten, dass diese Spieler unter Quarantäne gestellt werden und somit nicht zur Verfügung stehen könnten. Es gehe um den Schutz der Gesundheit der gesamten Fußballfamilie, schrieb Conmebol. Die Landesverbände hatten sich mit dem Anliegen an den südamerikanischen Dachverband gewandt./jmx/DP/stk