Auch eine Leitzinssenkung der britischen Notenbank als Antwort auf das Coronavirus konnte die Stimmung an Europas Aktienmärkten am Mittwoch letztlich nicht heben. Zwar stieg der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone im frühen Handel zunächst um gut drei Prozent, anschließend büßte der Index die Gewinne jedoch komplett wieder ein und schloss 0,1% tiefer. Nach einer außerordentlichen Sitzung hatte die Bank of England den Leitzins um 50 Basispunkte auf 0,25% gesenkt, die Investoren liessen sich dadurch nur bedingt aus der Reserve locken, in London ging es sogar mit einem Minus von 1,4% wesentlich stärker nach unten, der Pariser CAC 40 schloss 0,6% schwächer, der deutsche Dax verlor 0,4%. Größter Gewinner unter den Sektoren waren ...

