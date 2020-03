"Aus Tradition innovativ - jetzt und in Zukunft" - unter diesem Motto steht das Jahr 2020 bei der Groninger & co. gmbh, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert. Das weltweit agierende Familienunternehmen baut Füll- und Verschließanlagen für die Pharma-, Kosmetik- und Consumer-Healthcare-Industrie. Quasi aus dem Nichts heraus hatte Horst Groninger am 11. April 1980 die Groninger & co. gmbh gegründet. Vier Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Heute gehört das Familienunternehmen, das inzwischen in der zweiten Generation von den Söhnen Jens und Volker Groninger geführt wird, zu den führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...