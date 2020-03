Der Einreisestopp für Europäer von US-Präsident Donald Trump zwingt den deutschen Aktienmarkt in die Knie. Der Dax fällt im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz am Donnerstagmorgen unter die Marke von 10.000 Punkten und dürfte so schwach in den Handel starten wie seit Sommer 2016 nicht mehr. "Die Lage scheint spätestens heute nun nach und...

Den vollständigen Artikel lesen ...