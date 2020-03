Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat Kritik an seinem zögerlichen Verhalten in der Corona-Krise zurückgewiesen. Wenn es um das Verbot von Großveranstaltungen geht, bedürfe es einer Koordinierung von allen Bundesländern, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin.

"Jetzt wird im Minutentakt durch den Senat und Private seit Wochen, kann man inzwischen sagen, schon etwas abgesagt. Aber wir haben Situation, da erwarte ich auch bundesweites Vorgehen", sagte Müller. In Berlin habe es Druck gegeben, das Fußballspiel zwischen Union Berlin und Bayern München abzusagen, während in Leipzig ein Spiel stattfinden konnte.

"Das macht keinen Sinn. Das muss bundesweit diskutiert werden", so Müller. Er erwartet auf dem Treffen der Ministerpräsidenten am heutigen Donnerstag im Kanzleramt dazu Diskussionen.

Müller hat in den vergangenen Tagen massiv Kritik wegen seines Krisenmanagements bekommen. Der Tagesspiegel berichtet am Donnerstag, ein Teilnehmer einer Senats-Runde mit Corona-Experten am vergangenen Dienstag habe die Situation so beschrieben: "Da sitzt ein Mediziner und sagt, in anderthalb Monaten haben wir italienische Verhältnisse, hunderte Tote, nicht aufzuhalten, es wird im Sommer kaum besser, es geht im Herbst weiter. Er rät, alles abzusagen, um das Tempo der Neuinfektionen zu verlangsamen, damit die Kapazitätsgrenze in den Kliniken nicht überschritten wird. Denn wenn das passiert, dann muss man entscheiden, wer sterben muss und wer eine Chance bekommt."

Müller hatte anschließend öffentlich gesagt, er sehe keinen Sinn darin, Großveranstaltungen in Berlin abzusagen, wenn sie gleichzeitig im angrenzenden Brandenburg weiter stattfinden dürften.

Bislang hätten die Corona-Experten der Berliner Charite von eine generellen Schließung der Schulen und Universitäten abgeraten, sondern dies nur punktuell bei Infektionsfällen für sinnvoll gehalten. Aber diese Einschätzungen könnten sich auch ändern.

"Gegebenenfalls muss man auch bei Schulen weitergehen", so Müller

