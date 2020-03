Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) hat in der vergangenen Woche ihr Request for Proposal verschickt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Bis Montag sei unklar gewesen, ob sie das schwierige Marktumfeld nutzen könne, am Dienstag sei sie dann Intraday auf die Schirme gekommen. Sie habe sich für einen Tap ihrer 01/26er Laufzeit entschieden. Die Guidance habe bei ms flat gelegen, die Zuteilung sei letztlich bei ms -1 Bp trotz der vorherrschenden Volatilität an den Märkten erfolgt. Das Orderbuch habe letztlich sogar EUR 4,3 Mrd. betragen, von denen EUR 2 Mrd. zugeteilt worden seien. Ursächlich mag dafür die gewährte NIP sein, die unseren Berechnungen zufolge circa bei 6 Bp lag, so die Analysten der NORD/LB. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...