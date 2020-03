Bei all dem angerichteten Schaden der Corona-Pandemie stellt sich die Frage, wer dafür aufkommen muss. Wie viel davon landet bei den Rückversicherern? Die Erfahrungen aus der SARS-Epidemie vor 15 Jahren haben die Versicherer dazu bewogen, Schäden durch den Ausfall von Veranstaltungen oder Betriebsunterbrechungen aufgrund einer Epidemie in der Regel aus dem Leistungsanspruch auszuklammern. Trotzdem gibt es wenige Polizzen, die auch einen Schutz bei Epidemien bieten. Je stärker sich die Viruswelle ausweite, desto stärker wäre jedoch auch die Münchener Rück betroffen. Der abzudeckende Schaden könnte mehr als 400 Millionen Euro betragen. Doch die Erfahrung aus der Corona-Geschichte eröffnet auch die Möglichkeit, in Zukunft maßgeschneiderte Produkte anzubieten und neues Geschäft aufzutun. . Zum Chart . Von den Marktakteuren ist zu erwarten, dass ...

