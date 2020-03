Der Einreise-Stopp für Europäer in die USA hat am Donnerstag die Aktien der Lufthansa erneut massiv unter Druck gesetzt. Sie sackten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss am Mittwoch um 9,4 Prozent auf 9,24 Euro ab. Seit Mitte Februar die Angst vor den wirtschaftlichen und zunehmend auch gesamtgesellschaftlichen Folgen des neuartigen Coronavirus an den Finanzmärkten umgeht, hat die Aktie damit bereits rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Im DAX hat es im selben Zeitraum ...

