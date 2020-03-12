BERNSTEIN HEBT ASML AUF 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - ZIEL 316 EUR BERNSTEIN HEBT HERMES INT. AUF 'OUTPERFORM'(MARKET-PERFORM) - ZIEL 630 (680)EURBERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 440 (530) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 360 (455) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR SHELL AUF 2050 (2750) PENCE - 'OUTPERFORM' CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 50 (61) EUR - 'OUTPERFORM' DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 530 (550) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 375 (390) EUR - 'HOLD'GOLDMAN HEBT THALES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 121 (113) EURGOLDMAN HEBT FLUGHAFEN ZURICH AUF 'CONV. BUY LIST' (BUY) - ZIEL 210 (221) CHF JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BP AUF 475 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' JPMORGAN HEBT GALP ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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