Anzeige
Mehr »
Login
Donnerstag, 12.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 618 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 723610 ISIN: DE0007236101 Ticker-Symbol: SIE 
Xetra
12.03.20
10:09 Uhr
75,26 Euro
-4,45
-5,58 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
DAX-30
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 50
DAX International 100
1-Jahres-Chart
SIEMENS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
75,67
75,69
10:24
75,64
75,66
10:24
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
EVOTEC
EVOTEC SE Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
EVOTEC SE18,720-9,96 %
FRAPORT AG40,600-7,73 %
SIEMENS AG75,26-5,58 %