USA schließen ihre Grenzen für Reisende aus Europa

Die USA verhängen wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für 30 Tage ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, wie Präsident Donald Trump in einer Fernsehansprache ankündigte. Es gilt nach seinen Angaben nicht für US-Bürger mit Europa-Aufenthalt, die negativ auf den Erreger getestet würden. Auch sei Großbritannien von dem Einreiseverbot ausgenommen. Die Maßnahmen seien nötig, um "die Gesundheit und das Wohlergehen" der US-Bürger zu schützen, sagte Trump.

US-Basketball-Liga NBA setzt wegen Coronavirus Spielbetrieb aus

Die US-Basketball-Liga NBA setzt wegen des Coronavirus ihren gesamten Spielbetrieb vorerst aus. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Spieler des Clubs Utah Jazz positiv auf den Erreger getestet wurde, wie die NBA mitteilte. Wegen dieses Infektionsfalls war zuvor bereits ein geplantes Spiel von Utah Jazz gegen Oklahoma City Thunder abgesagt worden.

Tom Hanks mit Coronavirus infiziert

Der US-Schauspieler Tom Hanks und seine Ehefrau haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Wie der 63-Jährige in einer Botschaft in den Onlinenetzwerken mitteilte, wird das Ehepaar nun vorerst in Quarantäne bleiben.

Trump erringt juristischen Sieg in Streit um Flüchtlingspolitik

Im Streit um die Flüchtlingspolitik hat US-Präsident Donald Trump einen juristischen Erfolg errungen. Der Oberste US-Gerichtshof erlaubte der Regierung, zentralamerikanische Asylbewerber weiterhin während der Bearbeitung ihrer Anträge zurück nach Mexiko zu schicken. Der Supreme Court setzte damit das Urteil eines US-Bundesgerichts von Ende Februar aus. Das Berufungsgericht von San Francisco hatte die als "Bleibt in Mexiko" bezeichnete Politik für rechtswidrig erklärt.

EU-Ratspräsident warnt vor "wirtschaftlicher Störung" durch US-Einreisestopp

EU-Ratspräsident Charles Michel hat vor wirtschaftlichen Folgen durch das gegen Europäer verhängte Einreiseverbot der USA gewarnt. "Wirtschaftliche Störung muss vermieden werden", schrieb Michel im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Europäische Union werde den Einreisestopp gegen Europäer noch am Donnerstag prüfen. "Europa trifft alle notwendigen Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, die Zahl der Betroffenen zu begrenzen und Forschung zu fördern."

Berlins Bürgermeister fordert bundesweites Vorgehen bei Corona

Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, hat Kritik an seinem zögerlichen Verhalten in der Corona-Krise zurückgewiesen. Wenn es um das Verbot von Großveranstaltungen geht, bedürfe es einer Koordinierung von allen Bundesländern, sagte der SPD-Politiker im ZDF-Morgenmagazin.

Städtetag verlangt Corona-Soforthilfe für kommunale Unternehmen

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz am heutigen Donnerstag haben die Städte Corona-Soforthilfen für kommunale Unternehmen gefordert. Die diskutierten Liquiditätshilfen von Bund und Ländern müssten "unbedingt auch Kongresszentren, Messegesellschaften und Tourismuseinrichtungen gewährt werden", sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Ifo: 56,2 Prozent der deutschen Firmen spüren Corona-Epidemie

Die deutsche Wirtschaft leidet erheblich unter den Folgen der Corona-Epidemie. 56,2 Prozent der Unternehmen spüren derzeit negative Auswirkungen, ergab eine aktuelle Umfrage des Ifo-Instituts unter knapp 3.400 Firmen in Industrie, Handel und bei Dienstleistern. Am schlimmsten sei die Lage bei den Reiseveranstaltern und Reisebüros, wo fast 96 Prozent negativ betroffen seien. Auch das Gastgewerbe mit 79 Prozent sei stark betroffen. Von einer positiven Auswirkung berichteten nur 2,2 Prozent aller Firmen.

Italien schließt Läden und Restaurants

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schließt Italien für mindestens zwei Wochen die meisten Geschäfte. Auf Anordnung der Regierung würden Läden, Restaurants, Kantinen und Bars dicht gemacht, teilte Regierungschef Giuseppe Conte in einer Fernsehansprache mit. Von den Schließungen ausgenommen seien aber Apotheken und Lebensmittelgeschäfte. Auch Außer-Haus-Lieferungen seien erlaubt.

Dänemark macht Schulen und Kitas wegen Coronavirus für zwei Wochen dicht

Angesichts einer rasanten Ausbreitung des Coronavirus schließt Dänemark für zwei Wochen Schulen, Kitas und öffentliche Einrichtungen. "Wir müssen verhindern, dass sich die Krankheit weiter verbreitet", begründete Regierungschefin Mette Frederiksen die strengen Schutzmaßnahmen. Der neuartige Erreger breite sich in Dänemark derzeit "viel zu schnell" aus. Das Land verzeichne den dramatischsten Anstieg der Infektionszahlen in Europa, sagte Gesundheitsminister Magnus Heunicke.

Von der Leyen sagt Griechenland-Reise wegen Coronavirus ab

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen des Coronavirus eine für Donnerstag geplante Reise nach Griechenland abgesagt. Diese Entscheidung habe sie angesichts der sich ständig fortenwickelnden Lage in der Corona-Krise in Absprache mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis getroffen, teilte von der Leyen über Twitter mit.

Quarantäne für Schiff mit 2.300 Reisenden vor Karibikinsel Martinique geplant

Wegen mehrerer Coronavirus-Verdachtsfälle soll ein Kreuzfahrtschiff mit rund 2.300 Menschen an Bord vor der französischen Karibikinsel Martinique unter Quarantäne gestellt werden. "Wegen seines geplanten Zwischenstopps auf Martinique meldete das Kreuzfahrtschiff 'Costa Magica' mehrere Fälle erkrankter Menschen an Bord, die möglicherweise an Covid-19 erkrankt sind", teilten die örtlichen Behörden mit.

Australien plant 11,4 Milliarden Dollar schweres Stimuluspaket

Die australische Regierung hat ein Konjunkturpaket von 11,4 Milliarden australischen Dollar angekündigt, um zu versuchen, die erste Rezession seit fast drei Jahrzehnten abzuwenden. Weltweit bemühen sich die Regierungen um wirtschaftliche Antworten auf die Coronavirus-Pandemie. Premierminister Scott Morrison sagte, dass die Ausgaben auf kleine und mittlere Unternehmen, Arbeitslose und Rentner abzielen würden und zusätzlich zu den Anfang der Woche angekündigten 1,6 Milliarden Dollar für Atemwegskliniken und andere Maßnahmen im Gesundheitsbereich getätigt würden.

China will abermals Mindestreserve für Banken senken

China will die Banken des Landes zu mehr Kreditvergabe für die von der Corona-Krise gebeutelten Privatunternehmen anregen. Der Mindestreservesatz soll weiter sinken und damit Liqudität ins Bankensystem fließen, wie das Kabinett mitteilte. Ministerpräsident Li Keqiang sprach sich dafür aus, "schnell gezielte Senkungen der Mindestreserveanforderungen umzusetzen", damit Banken die Kreditvergabe an kleinere und mittlere Unternehmen erhöhen können.

