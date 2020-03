Der Schweizer Aktienmarkt stürzt am Donnerstag im Sog negativer Vorgaben aus Asien und den USA erneut ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt stürzt am Donnerstag erneut ab. Der SMI ist in der Eröffnung deutlich unter die Marke von 9'000 Punkten gefallen, nachdem die Vorgaben aus Asien und den USA schon sehr negativ waren. Direkter Auslöser waren die Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump zur Bekämpfung der Corona-Krise: Dieser verkündete am Mittwochabend hiesiger Zeit unter anderem...

