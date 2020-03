Als neue Weltmacht hat China im Zeitalter der Globalisierung auf den Gütermärkten das Potenzial, einen ganzen Globus ins Unglück zu stürzen. Bisher sahen sich nur die USA in dieser Rolle. Großkalibrige Krisen in der Zeit nach dem 1. Weltkrieg waren stets Finanzkrisen, die 1929 und 2008 wie selbstverständlich jeweils ihren Ursprung in der Hochburg des Geldes, den USA, hatten, schon damals grenzüberschreitende Schockwellen auslösten und schließlich die gesamte Wirtschaft lahmlegten.Auch kulturell wäre wohl kein anderer Ort der Welt prädestinierter dafür gewesen als die Wall Street, die am 24.10. ihren "Schwarzen Donnerstag" erlebte. Ähnlich war es 2007 mit der Subprime-Krise, ...

