FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINLIBANON 09/24 MTN XS0471737444LIBANON 15/28 MTN XS1313675974LIBANON 15/35 MTN XS1313654623LIBANON 16/24 MTN XS1396347566LIBANON 17/32 MTN XS1586230481LIBANON 12/27 MTN REG S XS0859366899LIBANON 16/31 MTN XS1396347723LIBANON 12/23 MTN XS0859367194LIBANON 15/24 MTN XS1313647841LIBANON 17/27 MTN XS1586230051LIBANON 17/37 MTN XS1586230309AB/FROM ONWARDS 12.03.2020