Der Pay-TV-Anbieter Sky überträgt die Konferenzen der kommenden beiden Spieltage in der ersten und zweiten Bundesliga live im Free-TV. "Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können", sagte der Vorsitzende der Sky-Geschäftsführung, Devesh Raj, am Donnerstag. Die Konferenzen der beiden Ligen werden über den frei empfangbaren Sender "Sky Sport News HD" gezeigt, hieß es weiter.



Zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden alle Spiele der ersten und voraussichtlich auch der zweiten Bundesliga am kommenden Wochenende ohne Zuschauer stattfinden.

