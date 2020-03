Zu Börsenstart am Donnerstag zeigt sich bei den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank das gleiche Bild wie seit Tagen: Die Kurse notieren tief im Minus. Fraglich, ob das nur dem allgemeinen Sentiment wegen des Coronavirus geschuldet ist, oder ob es auch die Erwartungshaltung der Märkte bezüglich der heutigen EZB-Sitzung widerspiegelt. Nicht nur für die neue EBZ-Präsidentin Christine Lagarde geht es heute um alles.Unvergessen ist an der Börse der legendäre "What ever it takes"-Ausspruch von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...