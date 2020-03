Die Österreichische Post AG (Post) wird in den kommenden zwei Jahren mindestens 40 Millionen Euro für den Aufbau der "Bank 99" in die Hand nehmen. Ein schönes Taschengeld! Spätestens 2023 soll dann das Finanzdienstleistungsgeschäft der Bank positive Ergebnisbeiträge liefern. Ich hatte dir berichtet (klick hier), dass die Post ab dem 1. April 2020 mit ihrer neuen "Bank 99" durchstarten will. Im Angebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...