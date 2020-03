Hamburg (ots) - Laura Wontorra, 31, kündigt diese Woche in GALA (Heft 12/2020, ab heute im Handel) an, noch mal zu heiraten. Die RTL-Moderatorin, seit 2016 mit Zweitliga-Profi Simon Zoller verheiratet, würde gern die kirchliche Hochzeit nachholen. "Das ist unser großes Thema! Als wir im Winter auf Mauritius waren und ein Pärchen gesehen haben, das am Strand geheiratet hat, haben wir uns gefragt, ob wir unsere Hochzeit vielleicht im Sommer in Spanien nachholen sollten. Da sind wir nun aber schon zu spät dran. Jetzt gibt es tatsächlich eine Idee: Simon wird nächstes Jahr 30, vielleicht kombinieren wir das. Dann wären wir fast fünf Jahre verheiratet. Es wäre keine Hochzeit mehr, sondern ein Fest der Liebe."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4544725