München (ots) - Im liebenswürdigen Kosmos des "FESTIVAL DER LIEBE" von TELE 5 hält Saralisa Volm als Coco Prive, die Hotelmanagerin und heimliche Strippenzieherin mit viel Grazie und Anmut den Laden zusammen wie keine Zweite und sorgt insgeheim dafür, dass der Rubel weiter rollt.Saralisa ist quasi in Persona der Inbegriff des "FESTIVAL DER LIEBE" - sie ist geistreich, lebhaft und einzigartig und vor allem aber eine große Verfechterin der leisen und lauten Zwischentöne und behält sich einen Hang zur klaren Haltung bei.Noch dazu ist Saralisa mit einem unverwechselbaren Universaltalent ausgestattet. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Filmemacherin, Autorin, Kuratorin und initiierte den Instagram-Account @365_imperfections, der die Schönheit und Schrägheit des Scheiterns täglich zum Thema macht. Dabei wusste Saralisa schon sehr früh, dass sie genau das alles werden wollte, wusste allerdings nicht ganz so genau, wie man da hinkommen kann. Ein Glück und eine große Bereicherung für die Medienwelt also, dass Sie heute all das sein kann. Was der einschneidende Besuch beim Schnitzelwirt im niederbayrischen Weng damit zu tun hat?Unbedingt reinhören in die neue Podcastfolge von Festival der Liebe. Auf Spotify, iTunes oder eben Soundcloud: https://podcastdcf6cc.podigee.io/19-festival-der-liebe-schauspielerin-saralisa-volmÜbrigens: Saralisa Volm ist das neue Gesicht von FSK SEX. In der neuen Staffel der Erotikfilmreihe unter dem Motto "Gekaufte Lust", beweist Sie ihr Gespür für wirklich gute Filme und prickelnde Erotik. Ab dem 13. März zu sehen auf TELE 5.