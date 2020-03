Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den internationalen Rentenmärkten herrschte im Februar zunächst noch eine recht gelöste Stimmung, berichten die Experten von Union Investment.Das SARS-CoV-2-Virus schien vor allem ein Problem in China, nicht aber für den Rest der Welt zu sein, so die Experten von Union Investment. Gute Konjunkturdaten hätten bei US-Schatzanweisungen und Bundesanleihen zu leicht steigenden Renditen geführt. Papiere mit Risikoaufschlag, wie europäische Peripherieanleihen seien hingegen gesucht gewesen. ...

