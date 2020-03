Wien (www.anleihencheck.de) - Im Kampf gegen das Coronavirus muss man sich daran gewöhnen, dass gestern noch schwer vorstellbare Maßnahmen heute zur Realität gehören, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe zunächst Italien angekündigt, dass abgesehen von Lebensmittelgeschäften und Apotheken sämtliche Geschäfte geschlossen werden sollten. Die US-Regierung habe bereits im Wochenverlauf (zielgerichtete) fiskalische Maßnahmen angekündigt, heute Nacht seien die Details gefolgt. So solle die Frist (15. April) für Steuerzahlungen von Einzelpersonen und Kleinunternehmen verschoben werden, Kleinunternehmen sollten zudem Zugang zu Liquiditätshilfen erhalten (USD 50 Mrd.). Überschattet worden seien diese Maßnahmen jedoch von der Ankündigung, dass ab Samstag ein Einreiseverbot für Staatsbürger aus Festland-Europa in die USA für 30 Tage verhängt werde. ...

