BERLIN (Dow Jones)--Als Folge der Coronavirus-Pandemie rechnet das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit einem harten Konjunktureinbruch, dem aber eine starke Gegenbewegung folgen dürfte. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland dürfte 2020 um 0,1 Prozent schrumpfen, 2021 dann aber um 2,3 Prozent zulegen, sagten die Kieler Ökonomen voraus. Ein solcher "konjunktureller V-Effekt" sei auch für den Euroraum und die Weltkonjunktur zu erwarten, erklärten sie in ihrer jüngsten Konjunkturprognose.

"Die Folgen der Corona-Pandemie unterbrechen die sich abzeichnende zaghafte Belebung der deutschen Konjunktur jäh und kosten über einen Prozentpunkt an Wirtschaftsleistung in diesem Jahr", konstatierten die Forscher. Die Industrie rutsche wieder tiefer in die Rezession. Die Binnenwirtschaft, bislang Stütze der konjunkturellen Entwicklung, gerate "ebenfalls unter Stress". Weltweit sei mit drastischen Rückgängen der Wertschöpfung zu rechnen.

"Die konkreten wirtschaftlichen Folgen durch das Coronavirus sind derzeit kaum zu beziffern", betonte IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths aber. Die Prognose unterliege deshalb einer erheblichen Unsicherheit und beruhe auf der für die Forscher zum Zeitpunkt der Erstellung wahrscheinlichsten Annahme, dass die Pandemie zur Mitte des Jahres abflaue und es danach zu spürbaren wirtschaftlichen Aufholeffekten komme. "Das wäre dann eine Rezession im Zeitraffer", analysierte Kooths.

In diesem Szenario schrumpft das BIP den Angaben zufolge im ersten Quartal um 0,4 Prozent und im zweiten Quartal um 1 Prozent. Ab dem dritten Quartal dürfte dann eine starke Gegenbewegung einsetzen, sodass das BIP im Winter zum Vorjahresniveau aufgeschlossen hätte. "Mehr Arbeitstage im Schlussquartal erleichtern das Aufholen der Produktionsausfälle, das ist aber nur ein Zwischenspurt", sagte Kooths.

Vorsichtsmaßnahmen hemmen Wirtschaftsleben

Mit den Angaben korrigiert das IfW seine bisherige Prognose für das laufende Jahr nach eigenen Angaben aufgrund der Corona-Pandemie um 1,2 Prozentpunkte nach unten und die für das kommende Jahr um 0,8 Prozentpunkte nach oben. Durch eine hohe Anzahl an Werktagen sei die Zuwachsrate 2020 überzeichnet, ohne diesen Kalendereffekt würde das BIP sogar um 0,4 Prozent schrumpfen. Die hohen Zuwachsraten in der zweiten Jahreshälfte führten zu einem statistischen Überhang, der 2021 einen ganzen Prozentpunkt der Jahreszuwachsrate ausmache.

"Maßgeblich für die wirtschaftlichen Einbußen sind Vorsichtsmaßnahmen, die Teile des Wirtschaftslebens ebenso hemmen wie die hohe Unsicherheit über Dauer und Schwere der Pandemie und ihrer Folgen", sagte IfW-Präsident Gabriel Felbermayr. Hinzu kämen Produktionsrückgänge, weil Vorprodukte aus Asien nicht oder zu spät geliefert würden.

Die deutschen Exporte dürften laut der Prognose im Vergleich zum Vorjahr um 1 Prozent zurückgehen. "Der Corona-Effekt schickt die Industrierezession in die Verlängerung, damit werden sich auch die Ausrüstungsinvestitionen erst später stabilisieren", sagte Kooths. Die Unternehmensinvestitionen insgesamt dürften im laufenden Jahr um etwa 1 Prozent zurückgehen. Die Zuwachsrate der privaten Konsumausgaben dürfte sich gegenüber dem Vorjahr und dem Referenzszenario ohne Corona-Effekt auf 0,4 Prozent vierteln, wobei hier vor allem Vorsichtsmaßnahmen der Verbraucher durchschlügen.

Die Bauwirtschaft dürfte hingegen kaum betroffen sein, weil diese weiterhin von einer regen Wohnungsnachfrage profitiere und auch produktionsseitig keine größeren Einschränkungen etwa durch fehlendes Material oder Arbeitskräfte zu erwarten seien. Die Bauinvestitionen dürften dieses und nächstes Jahr deshalb nach den Berechnungen des IfW um 3,4 Prozent respektive 2,8 Prozent zulegen. Für den Arbeitsmarkt erwarten die Forscher kaum negative Beschäftigungseffekte. Die Arbeitslosigkeit dürfte mit einer Quote von 5 Prozent nahezu unverändert bleiben.

